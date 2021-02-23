 الجيش اليمني يحرر جميع مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الجدافر بالجوف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يحرر جميع مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الجدافر بالجوف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 9:58 م

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد العميد عبده المخلافي قائد اللواء ٢٢ مشاة - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني - أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حررت جميع المواقع إثر معارك خاضتها مع الميليشيات على مدار يومين، مشيرا إلى القوات اقتربت من بوابة معسكر اللبنات.

يذكر أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حاولت، أمس، استعادة بعض المواقع إلا ان محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت عشرات القتلى والجرحى.

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