يستيقظ "حسين يوسف" -شاب ثلاثيني- مبكرا في الساعة الثامنة من كل صباح، لتبدأ رحلته على "تروسيكل"، يبيع عليه "عصير القصب" في مدينة الغردقة.

ومشروع حسين، بدأ عندما قرر شراء "تروسيكل" وترخيصه، وشراء "ماكينة قصب"، وماكينة "كابوتا" تعمل بالكهرباء: "لأنني حاصل على دبلوم صنايع قسم كهرباء، كان سهلا عليّ تركيب ماكينة الكهرباء في العصارة، ولم أحصل على أي قروض، لكن والدي ساعدني".

وأضاف حسين أنه يبدأ العمل منذ الصباح في الساعة الثامنة، وينتهي من العمل في 8 مساء، وزبائنه أغلبهم من أصحاب الورش والعمال في شارع السلام وسط مدينة الغردقة: "أبيع العصير في أكواب بلاستيكية، وبعد انتهاء الزبون من تناوله، أضع الأكواب الفارغة مع قش القصب في نفس التروسيكل؛ حفاظا على نظافة المكان".

يقول حسين: "أشتري كميات بسيطة من القصب (على قدي) من بعض محال العصير، التي تجلبها من محافظة أسوان".

أمل واحد يسعى حسين -الذي يقطن في مدينة الغردقة ومن مواليدها- إلى تحقيقه: "أرغب في نجاح مشروعي لمساعدة والدتي وأخواتي في نفقات الحياة الصعبة.. أنا راضي بما قسمه الله من رزق، وأحمده على ذلك".