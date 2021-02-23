ليتوانيا تقترح وقف مشروع نورد ستريم 2 لحين إجراء الانتخابات الروسية

اقترح وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبرجيس، وقف المضي قدما في مشروع نورد ستريم 2 المثير للجدل لحين إجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا.

وبحسب بيان صدر من الخارجية الليتوانية بعد لقاء لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال لاندسبرجيس اليوم الاثنين: "لنعطي (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين فرصة إجراء انتخابات حرة في الخريف المقبل للوصول إلى مجلس الدوما بمشاركة المعارضة، ودعونا نوقف خط نورد ستريم حتى ذلك الموعد".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع خطي الغاز البالغ طولهما 1200 كيلومتر والرامي إلى نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، قد تم الانتهاء من 94% من أعمال البناء فيه حتى الان.

وتعارض الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة من بينها ليتوانيا هذا المشروع لكن ألمانيا متمسكة بالمشروع.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا في التاسع عشر من سبتمبر المقبل.

ورحب لاندسبرجيس في بيان لاحق بالعقوبات الجديدة على روسيا التي أٌقرها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذه الخطوة "شديدة الرمزية" وتظهر أن الاتحاد الاوروبي بإمكانه الرد بسرعة وبصوت واحد.

وكان الوزراء الأوروبيون اتفقوا اليوم على العقوبات الجديدة عل روسيا بسبب اعتقالها لزعيم المعارضة الروسي اليكسي نافالني.