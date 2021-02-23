تراجع أسعار الجملة والسلع المستوردة في سويسرا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع أسعار المنتجين (الجملة) والسلع المستوردة خلال يناير الماضي.



وتراجعت أسعار الجملة والسلع المستوردة في سويسرا بنسبة 1ر2% سنويا خلال الشهر الماضي.



وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن مؤشر أسعار الجملة تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% سنويا في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 9ر3% سنويا.



في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة والواردات بنسبة 3ر0% شهريا خلال الشهر الماضي.



وجاءت هذه الزيادة الشهرية نتيجة ارتفاع أسعار الخردة والمنتجات البترولية إلى جانب المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية شبه تامة الصنع.