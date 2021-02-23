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تراجع أسعار الجملة والسلع المستوردة في سويسرا خلال الشهر الماضي

ارشيفية
ارشيفية
برن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 11:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 11:00 م
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع أسعار المنتجين (الجملة) والسلع المستوردة خلال يناير الماضي.

وتراجعت أسعار الجملة والسلع المستوردة في سويسرا بنسبة 1ر2% سنويا خلال الشهر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن مؤشر أسعار الجملة تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% سنويا في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 9ر3% سنويا.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة والواردات بنسبة 3ر0% شهريا خلال الشهر الماضي.

وجاءت هذه الزيادة الشهرية نتيجة ارتفاع أسعار الخردة والمنتجات البترولية إلى جانب المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية شبه تامة الصنع.

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