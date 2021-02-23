جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى النصف مليون

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت حاجز الـ 500 ألف وفاة.

ووصلت الولايات المتحدة إلى هذا الرقم الضخم من الوفيات في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس جو بايدن تكثيف الجهود لتطعيم المزيد من الأشخاص ضد الفيروس القاتل.

وتم تطعيم ما مجموعه 2ر64 مليون شخص في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع تعقب التطعيمات التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتهدف إدارة بايدن إلى تطعيم ما لا يقل عن 100 مليون شخص في أول 100 يوم لها في السلطة.