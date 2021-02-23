أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر111 مليون إصابة حتى مساء اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، عند الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 111 مليونا و606 ألف و263 حالة فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 2 مليون و470 ألف و467 حالة.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.