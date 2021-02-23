الصحة: فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل مستحقي لقاح كورونا خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، عن استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.

جاء ذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر "لياو لى تشانغ"، واللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لقطاع الطب الوقائى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ في تطعيم الأطقم الطبية.

ولفت مجاهد إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضاف مجاهد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة، كما سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أشار السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ" إلى المكالمة الهاتفية التي تمت قبل قليل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الصيني "شي جين بينج" والتي تعكس قوة العلاقة وتؤكد التكاتف والتعاون بين البلدين الصديقين.

كما توجه السفير الصيني بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لإدارة مصر الحكيمة لجائحة فيروس كورونا، مثمنًا تواصلها الدائم مع الجانب الصيني، وزيارتها إلى جمهورية الصين الشعبية محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الصيني.

ولفت السفير الصيني إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار السنوات، موضحًا أن تلك الشحنات تهدف إلى دعم مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة الشعب المصري، مثمنًا التعاون بين البلدين في مجال الصحة بما يضمن تكاتف الجهود المشتركة في العالم للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار السفير الصيني إلى أهمية تعزيز التعاون والتكاتف بين مصر والصين في مجال الصحة وغيرها من المجالات المختلفة بما يضمن مواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

يذكر أنه تم توقيع استلام شحنة اللقاحات من قبل اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والسفير المصري لدى مصر " لياو لي تشانغ".