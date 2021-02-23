 مقتل 9 من عناصر قوات الانتفاضة العامة في جنوب غرب أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 9 من عناصر قوات الانتفاضة العامة في جنوب غرب أفغانستان

كابول - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 1:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 1:02 م

أعلن مصدر أفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل تسعة، على الأقل، من عناصر قوات الميليشيا المحلية الموالية للحكومة، والتي تعرف باسم "قوات الانتفاضة العامة"، في هجوم شنته طالبان ليلة أمس الاثنين، على موقع أمني بإقليم لوجار في جنوب غرب البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن المصدر القول، إن طالبان هاجمت موقعا أمنيا في منطقة "بول العلم"، عاصمة لوجار.

وأوضح المصدر أن "الاشتباكات استمرت أكثر من ساعتين، تم خلالها الاستيلاء على الموقع الأمني، وقتل تسعة من عناصر قوات الانتفاضة العامة".

ولم يصدر تعليق من مسؤولي الأمن المحليين أو طالبان على الهجوم بعد.

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