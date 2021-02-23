روسيا تُسجل 11 ألفا و823 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 11 ألفا و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و189 ألفا و153 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة من أصل 85 مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 417 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 84 ألفا و47 وفاة.

وأضاف البيان أن 12 ألفا و956 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و739 و344 شخصا.

يُذكر أن روسيا سجلت يوم أمس الاثنين، 12 ألفا و604 إصابات بالفيروس التاجي و337 وفاة، بينما تعافى من الفيروس 12 ألفا و943 شخصا.