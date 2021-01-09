رصد السلالة البريطانية من كورونا في بؤرة سريعة التوسع بكمبوديا

رصدت كمبوديا، التي تواجه أسوأ بؤرة تفشي لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، السلالة الأكثر عدوى من الفيروس، والتي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا، ضمن الحالات الجديدة في بؤرة التفشي.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه ثبتت إصابة ثلاثة أشخاص بالطفرة البريطانية.

وترتبط حالات الإصابة بالبؤرة التي بدأ اكتشافها السبت الماضي، إلى حد كبير بين رعايا صينيين يعيشون في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وحتى صباح اليوم، تم رصد 99 إصابة في البؤرة، ما يمثل عددا كبيرا بالنظر إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في كمبوديا هو 593 حالة.

واتخذت السلطات الكمبودية مجموعة من التدابير في محاولة للحد من انتشار العدوى. وتم إغلاق نحو 24 بؤرة في جميع أنحاء المدينة. كما صدرت أوامر بإغلاق المدارس والعديد من المنشآت التجارية مؤقتا.

وذكرت وكالة "كمبوتشيا برس" الرسمية أن منتهكي التدابير التي تفرضها وزارة الصحة سيواجهون إجراءات قانونية. كما سيواجه الأجانب احتمال الترحيل وقد يتم منعهم من العودة.