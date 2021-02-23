السودان: نشر الجيش بالفشقة قرار نهائي لا رجعة عنه

قال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد، إن بلاده لن تتراجع عن قيد أنملة في نشر الجيش على الحدود مع إثيوبيا، مؤكداً بعدم تراجع الجيش السوداني عن أي نقطة من النقاط التي تم استردادها بمنطقة الفشقة في الحدود الشرقية، مشدداً على أن "نشر الجيش بالفشقة قرار نهائي لا رجعة عنه"، حسب تصريحاته لـ "العربية".



وأشار بولاد أن انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مشروع ومسنود بالقوانين والأعراف الدولية، وتابع قائلاً "لا يوجد سبب لانسحاب الجيش من أرضه".



واعتبر الناطق باسم الخارجية السودانية، اليوم، أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ما يمكن تسميته بالأطماع الإثيوبية بالأرض السودانية، مضيفا "إن كانت لإثيوبيا أي حقوق فعليها اللجوء للوسائل القانونية الدولية".



وبشأن أزمة سد النهضة، شدد بولاد على موقف بلاده المطالب بضروة تطوير عملية التفاوض وتقديم أطروحات تراعي مصالح الدول الثلاث حتى لا تتأثر سلباً بما تقوم به إثيوبيا فيما يتعلق بالسد.



في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد، إن بلاده لن تتراجع عن قيد أنملة في نشر الجيش على الحدود مع إثيوبيا، مؤكداً بعدم تراجع الجيش السوداني عن أي نقطة من النقاط التي تم استردادها بمنطقة الفشقة في الحدود الشرقية، مشدداً على أن "نشر الجيش بالفشقة قرار نهائي لا رجعة عنه"، حسب تصريحاته لـ "العربية".



وأشار بولاد أن انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مشروع ومسنود بالقوانين والأعراف الدولية، وتابع قائلاً "لا يوجد سبب لانسحاب الجيش من أرضه".



واعتبر الناطق باسم الخارجية أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ما يمكن تسميته بالأطماع الإثيوبية بالأرض السودانية، مضيفا "إن كانت لإثيوبيا أي حقوق فعليها اللجوء للوسائل القانونية الدولية".



وبشأن أزمة سد النهضة، شدد بولاد على موقف بلاده المطالب بضروة تطوير عملية التفاوض وتقديم أطروحات تراعي مصالح الدول الثلاث حتى لا تتأثر سلباً بما تقوم به إثيوبيا فيما يتعلق بالسد.