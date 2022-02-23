سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: حريصون على تمكين المرأة ومساعدة السيدات

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، اليوم الأربعاء، حرص الاتحاد الأوروبي على تمكين المرأة ومساعدة السيدات في المجتمع المصري وخاصة المنتجات من خلال توفير التمويل المالي، وتطوير مهاراتهم وعمل تسويق مناسب لهم.

وقال برجر، في لقاءه مع سيدات مشروع دعم سيدات الأعمال لتطوير إنتاج الخوص في أسوان، إن الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر فى كل دول العالم، تمثل عصب الاقتصاد.

وأوضح برجر، أن برنامج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر في مصر يتم تمويله بقيمة 65 مليون يورو في كل أنحاء مصر منهم 15 يقوم الاتحاد الأوروبي بمنحهم، والـ50 الباقين يتم من خلال الشركاء والبنوك المشاركين.

من جهتها، قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر، إنه يجري عمل دراسة لاحتياجات السوق من خلال دراسة السوق المحلى والدولي والاستدامة، فضلاً عن المساعدة بدءاً من المادة الخام لطرق التصنيع وعمل القيمة المضافة.