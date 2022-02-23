رئيس أوكرانيا: قرارات روسيا الأخيرة تكشف بوضوح من يريد السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قرارات روسيا الأخيرة تكشف بوضوح من يريد السلام حقا، معربا عن اعتقاده بأن قرار البرلمان الروسي منح الرئيس فلاديمير بوتين الإذن باستخدام القوة خارج البلاد ويعني انتشاره في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في خطاب بالفيديو، وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء - إن روسيا اعترفت باستقلال شبه الكيانات في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، وصدقت اليوم على ما يسمى بـ" الاتفاقات" ومنحت الإذن للرئيس روسيا باستخدام القوات المسلحة في الخارج، أي في دونباس بأوكرانيا".

وأفاد بأن هذا القرار يعطي إجابة واضحة على السؤال حول من يريد حقًا السلام في هذه الأرض، ومن الذي يسعى لإعادة توزيع هذه الأراضي.

كما شدد الرئيس الأوكراني على أن روسيا انسحبت بهذا القرار بشكل آحادي من اتفاقيات مينسك "التي زعمت موسكو بأن ليس لها بديل".