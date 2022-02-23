الأهلي يفوز على الزمالك 24-0 في كرة الماء

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك، بنتيجة 24-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة الماء، مواليد 2002.

أقيمت المباراة على حمام سباحة نادي المعادي، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة.

وأكد وليد وصفي المدرب العام أن الأهلي قدم أداءً مميزًا للغاية، وكان هو الطرف الأفضل طوال، حيث شكل ضغطًا هجوميًّا ودفاعيًّا على الزمالك، ليسجل 24 هدفًا ويحافظ على نظافة شباكه طوال اللقاء.

وأوضح وصفي أن السبب وراء الفوز بهذه النتيجة الكبيرة هو التركيز الشديد في المباراة، خاصة أنها الأولى في البطولة، حيث أراد لاعبو الأهلي أن يحققوا فوزًا كبيرًا حتى تكون أفضل بداية للبطولة، وتمنحهم دفعة كبيرة في المباريات المقبلة.

وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن فريق مواليد 2002 مميز جدا في مرحلته السنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب البطولة، التي تضم إلى جوار الأهلي والزمالك أندية هليوبوليس والمعادي والصيد والشمس.

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالأهلي مواليد 2002 وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب الرئيس، ووليد عزت المدير الفني، ووليد وصفي المدرب العام، وباسم زينهم مدرب الحراس، والحسن محمد طبيب الفريق، وأحمد أكرم إخصائي العلاج الطبيعي، وسيف ممدوح المدير الإداري، وسامح العشري ومحمد رشوان وأسامة عزت إداريين، والمغربي خالد بن عيسى المحلل الفني.