قالت روسيا إنها ستقدم "ردا قويا" على العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا الرد لا يجب أن يكون "بالضرورة متماثلا ولكن متوازنا ومحسوسا بالنسبة للجانب الأمريكي".

وتابعت أن روسيا أثبتت بالفعل في الماضي، أنها قادرة على تقليص تداعيات الإجراءات العقايبية الأجنبية إلى الحد الأدني، مضيفة أن "الأكثر من هذا هو، أن ضغط العقوبات لا يمكن أن يؤثر على تصميمنا على حماية مصالحنا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الاوروبي اعلنا عن عقوبات على روسيا ردا على اعلان رئيسها فلاديمير بوتين الاثنين الماضي اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا .