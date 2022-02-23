رونالدو يعود إلى إسبانيا مجددًا.. والنسور الحمر تحلق في ثمن النهائي بعد غياب 5 سنوات

تختتم اليوم منافسات لذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتين غاية في القوة، تجمع الأولى بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في العاشرة مساءً على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، فيما تجمع المباراة الثانية بين أياكس أمستردام الهولندي ومستضيفه بنفيكا البرتغالي في التوقيت ذاته على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

في المباراة الأولى، يتسلح أتلتيكو مدريد بعاملي الأرض والجمهور لمواجهة الغريم الإنجليزي الثاني في البطولة بعد خسارته في دور المجموعات أمام ليفربول، الإنجليزي أيضًا، ذهابًا وإيابًا.

يتشابه وضع أتلتيكو ومانشستر حيث يشهدان موسما في الدوري بعيدا عن تطلعاتهما، فالأتلتي حامل لقب الليجا يحتل حاليا المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وبنفس المركز يحل الشياطين الحمر في البريميرليج ولكن بفارق 20 نقطة عن الغريم مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

وتشهد المباراة عودة النجم كريستيانو رونالدو إلى مدريد مجددا، ولكن هذه المرة بقميص مانشستر يونايتد ليواجه غريمه المفضل أتلتيكو الذي عانى كثيرا من أهدافه.

وسجل كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 25 هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، من بينها هدف في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي في مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي دوري الأبطال عام 2014 وهدف ضمن ضربات الجزاء الترجيحية في مواجهة الفرييقين في النهائي عام 2016 . من بينهم 7 أهداف في المباريات الـ10 التي جمعتهما في أوروبا.

وعاش مانشستر يونايتد لحظات صعود وهبوط تحت قيادة مدربه الحالي رالف رانجنيك الذي تولى قيادة الفريق بعد إقالة أولي جونار سولشاير، لكن مانشستر عزز معنوياته قبل مباراته الأوروبية بالفوز على ليدز يونايتد 4 / 2.

وقال رانجنيك :"أتمنى أن تمنح هذه التجربة طاقة إضافية للفريق قبل مباراة دوري الأبطال والمباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي."

وستكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها أتلتيكو ومانشستر يونايتد في تاريخهما بعدما التقيا في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1991/1992 وفاز الفريق الإسباني على أرضه ذهابا (3-0) ثم تعادل الفريقان إيابا (1-1).

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من دافيد دي خيا في حراسة المرمى، أمامع الرباعي لوك شاو، هاري ماجواير، رافاييل فاران وآرون بيساكا، بينما يلعب في الوسط الثلاثي برونو فيرنانديز، سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا وفي الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد.

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره خارج أرضه على أوساسونا بثلاثة أهداف دون رد، عقب ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإسباني.

ويأمل المدرب دييجو سيميوني أن تساهم النتيجة الإيجابية الأخيرة للفريق في تحفيز لاعبيه أمام فريق المدرب رالف رانجيك.

من المتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل يضم: يان أوبلاك، ماريو هيرموسو، خوسيه ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، فرساليكو، ماركوس يورنتي، دي باول، كوكي، رينيلدو ماندافا، لويس سواريز وأنخيل كوريا.

في المباراة الثانية يستقبل بنفيكا الذي يخوض ثمن النهائي لأول مرة منذ 5 سنوات، أياكس أمستردام الذي تألق في دور المجموعات وتصدر مجموعته بفضل لاعبه سيباستيان هيلير هداف البطولة بـ10 أهداف، أما بنفيكا فتأهل من المركز الثاني بمجموعته التي تصدرها بايرن ميونخ.

ويلتقي البطل السابق بنفيكا مع أياكس الهولندي في العاصمة البرتغالية لشبونة، ويتطلع سيبستيان هالر لمواصلة تألقه التهديفي بعد أن سجل عشرة أهداف لأياكس الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.