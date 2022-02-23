محافظ الإسكندرية: تشميع المقاهي والمطاعم المقدمة للشيشة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان له، اليوم الأربعاء، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة المقدمة للشيشة، والتأكيد على مواعيد الغلق، والتصدي لأي مخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات.

فيما شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق استهدفت الحملة شوارع شامبليون، والسلطان عبد العزيز، وسعد زغلول، والميناء الشرقية، والغرفة التجارية، وصلاح الدين، وعبد المنعم، والعطارين، والمأمون، وابن شجاع، والزهور، وصفية زغلول، وكلية الطب، الحجاز، وابن زهير، وسوق شيديا، وسوتر، ومصطفى إسماعيل، وبور سعيد، وسامي جنينه، وسليم حسن، وإسماعيل الفنجري، والإسكندر الأكبر، وأحمد قمحة، ولطفي حسنين وأسفرت الحملة عن غلق 12 منشأة وفرض غرامات فورية تقدر بـ٨ آلاف جنيه وضبط 325 حالة أشغال متنوع.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المكس، وابن عدي، ومسجد القباري ومنطقة نجع العرب، وابن سهلان، وأم السلطان، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ منشآت والتحفظ على 127 حالة إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية تقدر ب ١٣ ألف جنيه.

وقام حي الجمرك برئاسة د. رباب مدنب حملة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق بشوارع سانت كاترين، وقصر رأس التين، والترسانة، وباب ١، والبحرية، وإسماعيل مهنا، وميدان عرابي، والتحرير، وشارع النصر، والسيد محمد كريم، وفرنسا، وصفر باشا وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢ منشآة، وضبط 129 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ8 آلاف جنيه.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملاته لتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت شوارع ملك حفني بحري، ومحمد نجيب، وخالد بن الوليد، وإسكندر إبراهيم، وجمال عبدالناصر، وميدان الساعة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٦ محلات.

وقام حي العجمي برئاسة السيد موسى حملة للتفتيش على المحلات والمطاعم، ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية استهدفت طريق اسكندرية مطروح بحري، والهانوفيل، والكيلو 21 وأسفرت الحملة عن غلق 8 منشآت وفرض غرامات فورية تقدر بـ18 ألف جنيه، وتحرير 39 محضرا متنوعا والتحفظ على 100حالة إشغال متنوع.

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة بنطاق المركز أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ8 آلاف جنيه.