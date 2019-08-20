بولندا تشيد بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا

أشاد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا عقب إعلانها الاعتراف بمنطقتي دونتسك ولوجانسك بأوكرانيا دولتين مستقلتين.

وقال مورافيسكي، حسبما نقل "راديو بولندا" اليوم الأربعاء، إن يوم فرض العقوبات هو يوم مهم جدا أظهر تضافر الغرب لوقف أهداف روسيا تجاه أوكرانيا، مضيفا أن العقوبات لا تزال غير كافية لاحتواء طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكنها خطوة أولى شديدة الأهمية.

وأشار إلى وجود العديد من التحديات أمام تحقيق السلم والنظام العالمي العادل، لافتا إلى أن بلاده ستعمل مع حلفاءها لدعم جارتها الأوكرانية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا كانت من بين أوائل الدول التي تعلن فرض عقوبات على روسيا أمس في أعقاب إعلانها الاثنين، بشأن منطقتي دونتسك ولوجانسك.