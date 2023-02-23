قالت الفنانة يسرا، إنها تشارك في موسم رمضان بمسلسل «ألف حمد لله على السلامة»، مشيرة إلى أن المسلسل كوميدي خفيف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن المسلسل يحكي قصة دكتورة جامعية مستسلمة تمامًا لزوجها، ثم تفاجأ بالعديد من الأمور بعد عودتها إلى مصر.

ولفتت إلى أنها تخرج أحيانًا عن النص؛ بسبب الضحك على مواقف الفنانين شيماء سيف ومحمد ثروت بموقع التصوير، قائلة إنها تقدم مسلسلًا كوميديًا للعام الثاني على التوالي في رمضان، لإيمانها بحاجة الناس للضحك.

وأكملت: «حابة الموضوع وحاسة إن الناس عاوزة تضحك وتنبسط، إحنا ولاد نكتة والشعب المصري لو ملقاش حاجة ينكت عليها هينكت على نفسه، إحنا دمنا خفيف وعاوزين نضحك».

وذكرت أن المطرب الشعبي عنبة، ذكي ويمثل بصورة طبيعية، معربة عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع «ثروت»، والعمل مجددًا مع الفنانين شيماء سيف وآدم الشرقاوي ومايان السيد.

ومن المقرر عرض مسلسل «حمد الله على السلامة»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، خلال الموسم الرمضاني 2023.

المسلسل من بطولة يسرا، ومجموعة من الفنانين أبرزهم: مايان السيد، ومحمد ثروت، وشيماء سيف، والمطرب الشعبي عنبة.