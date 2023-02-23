أمين الناتو: تقدم بالمفاوضات مع تركيا بشأن عضوية السويد في الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إنه يرى تقدماً في المحادثات المعطلة مع تركيا بشأن عضوية السويد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أنه يسعى إلى أن تصبح فنلندا والسويد عضوين كاملين في الحلف بحلول قمة الناتو في يوليو المقبل، مشيراً إلى أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا، ستستأنف في بروكسل منتصف مارس المقبل.

وأعلن البرلمان المجري الأربعاء، أنّه سيصوّت في مطلع مارس المقبل، على انضمام كلّ من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وباستثناء المجر وتركيا، صادقت برلمانات سائر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انضمام الدولتين الإسكندنافيتين إلى التحالف الغربي.

ولكي تصبح فنلندا والسويد عضوين في التحالف، لابدّ من مصادقة برلمانات الدول الـ30 الأعضاء في الحلف بالإجماع على ترشحيهما.

وقال البرلمان المجري على موقعه على الإنترنت، إنّ أعضاءه سيناقشون الأسبوع المقبل مسألة انضمام الدولتين الإسكندنافيتين للتحالف، على أن يحسموا هذه المسألة في عمليتي تصويت منفصلتين ستجريان بين 6 و9 مارس.

وأرجئ موعد تصويت البرلمان المجري على هذين الترشيحين مرّات عدة في السابق، بدعوى جدول أعمال مزدحم، في حين تتّهم المعارضة حكومة فيكتور أوربان بالتسويف.