قبل يوم من ذكرى الحرب الروسية الأوكرانية، 24 فبراير، وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس إلى كييف في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتب سانشيز في رسالة نشرت باللغتين الإسبانية والأوكرانية عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعود إلى كييف بعد عام من بدء الحرب، سنقف إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى عودة السلام إلى أوروبا".

وأرفق سانتشيز رسالته بصور يظهر فيها وهو يترجل من قطار في كييف، قبل يوم من الذكرى الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن مدريد ستسلم 6 دبابات من طراز "ليوبارد- 2 إي 4" لأوكرانيا ويمكن أن ترسل المزيد "إذا لزم الأمر".

وكانت روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الناتو محذرة من مغبة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.