الآلاف يحتشدون لتهنئة إمبراطور اليابان بعيد ميلاده

احتشد الآلاف في القصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو لتهنئة إمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين، اليوم الخميس، في أول حدث من هذا القبيل في فترة "رييوا"، التي بدأت في عام 2019.

وبدأت فترة "رييوا" عندما اعتلى الإمبراطور ناروهيتو كرسي العرش في مايو 2019.

وقال الإمبراطور، في كلمة ألقاها أمام زائري القصر: "يسعدني أن أتلقى التهاني منكم جميعا بمناسبة عيد ميلادي للمرة الأولى"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وكان من المقرر في الأصل أن يكون أول حدث يتلقى فيه ناروهيتو التهاني من الجماهير بمناسبة عيد ميلاده في عام 2020، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وظهر الإمبراطور في شرفة قاعة القصر ثلاث مرات لتلقي التهاني صباح اليوم الخميس.

وكان برفقة الإمبراطور في الشرفة، الإمبراطورة ماساكو وابنتهما الوحيدة الأميرة إيكو، بالإضافة إلى ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو وزوجته الأميرة كيكو وابنتهما الأميرة كاكو.

وأعرب الإمبراطور ناروهيتو عن عميق تعاطفه مع المتضررين من تساقط الثلوج بكثافة هذا الشتاء.

ولد الإمبراطور ناروهيتو في 23 فبراير 1960 واعتلى العرش بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش، بادئا فترة "رييوا" وفقا للترتيب التقليدي للخلافة في اليابان، وهو أول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب العالمية الثانية.