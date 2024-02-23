 التنمية المحلية: التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وتغطيتها بجميع المحافظات - بوابة الشروق
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التنمية المحلية: التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وتغطيتها بجميع المحافظات

شريف حربي:
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 3:33 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 3:33 م

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إنه تم التأكيد من قبل الوزير هشام آمنة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم، إلى جانب معارض "أهلا رمضان" والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ" الشروق"، أن الوزير آمنة كلف بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة، والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

وتابع أن الوزارة تعمل أيضا من خلال مبادرة "سند الخير"، على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك لتوفيرها للمواطنين استعداداً لاستقبال هذا الشهر الكريم، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تواجدها في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض في الأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25%.


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