عمرو أديب عن برنامجه الرمضاني بودكاست big time: مش هيكون فيه كيد ولا هجوم ولا تلقيح

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن برنامجه الجديد «بودكاست big time» الذي سيُعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وقال خلال حلقة من برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الجمعة، إن برنامجه الجديد هو لؤلؤة غالية حصل عليها، ويتضمن مادة دسمة للغاية.

وأضاف أنّه يسعد بما لديه من إمكانيات ليكون قادرًا على تقديم «تحفة» (وفق تعبيره) في شهر رمضان المقبل.

وتابع: «هذا البودكاست لن يكون فيه كيد ولا هجوم ولا تلقيح على حد.. البرنامج غوص في شخصيات.. الناس هتشوف جانب آخر متعرفوش عن الفنان».

وأشار إلى أن برنامجه سيكون وجبة إعلامية دسمة نادرة الوجود، موضحًا أن البرنامج كان عبارة عن مشروع كبير.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، قد نشر برومو برنامج بودكاست Bigtime.

وظهر في البرومو، عدد من ضيوف البرنامج مثل ويل سميث، منى زكي، أنغام، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، محمد ممدوح (تايسون)، أحمد عز، أحمد حلمي، إسعاد يونس، محمد عبده، وليونيل ميسي، كريم عبد العزيز، إليسا، باسل الخياط، ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.