محافظ شمال سيناء: طرح وحدات سكنية في رفح الجديدة أمام المواطنين يوم 25 أبريل 2024

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن طرح وحدات سكنية في مدينة رفح الجديدة أمام المواطنين في العيد القومي للمحافظة 25 أبريل القادم، والتي تحتوي على 626 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من دور أرضي و3 طوابق علوية، بإجمالي 10016 وحدة سكنية.

جاء هذا خلال افتتاح رفع كفاءة 20 منزلا في قرية الخروبة في مركز الشيخ زويد وتسليمها للمواطنين، اليوم الجمعة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس تعمير شمال سيناء، المحاسب علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صالح محمد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأعضاء المجموعة البرلمانية، وعدد من العواقل والمشايخ والقيادات القبلية.

وأكد المحافظ، أن الأولوية الأولي في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح، أما الأولوية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قري المحافظة وخاصة القري والتجمعات العائدة.

وأضاف أن المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير قامت برفع كفاءة 130 وحدة سكنية في القري العائدة.

وأشار إلى رفع كفاءة 20 منزلا بدويا في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية في قرية الخروبة و40 وحدة سكنية في قرية الجورة و40 وحدة سكنية في قرية قبر عمير، بتكلفة اجمالية بلغت 32 مليون جنيه، اذ يبلغ متوسط تكلفة الوحدة نحو 246 ألفا و153 جنيها.

وقبيل الافتتاح، قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في مسجد القرية في حضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ العواقل والقيادات الطبيعية وأعضاء المجموعة البرلمانية والمواطنين.

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