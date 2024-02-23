أشاد رجل الأعمال حسن هيكل، بإبرام الحكومة المصرية صفقة مشروع رأس الحكمة مع حكومة دولة الإمارات، معربا عن أمله أن تكون بداية جديدة لتطوير الأداء والمفاهيم، وتفادي أخطاء الماضي.

وعدّد هيكل، المكاسب المصرية من صفقة رأس الحكمة، قائلا في تغريدة عبر موقع إكس، اليوم الجمعة: "صفقة رأس الحكمة برافو بجد، 35 مليار دولار، استثمارات في بنية تحتية، نقلة في الدخل السياحي، عمالة، مطار، إدارة محترفة".

وقال إن مشروع تطوير رأس الحكمة، مثال لمشروعات أخرى، فالأرض مصرية "ومحدش حياخد الأرض ويمشي بيها، -وفق تعبيره- لكن "المهم استغلال هذه المشروع ببداية جديدة وتطوير في الأداء والمفاهيم، والتعلم من الأخطاء، ووضع إدارة اقتصادية أكثر استقلالا وبكفاءات أفضل".

ووقعت حكومتا مصر والإمارات، اليوم الجمعة، اتفاق مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والتي ستدر دخلا بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى جزء من أرباح المشروع على مدار تنفيذه، وبحسب الحكومة، سيضخ الجانب الإماراتي 150 مليار دولار على مدار تنفيذ المشروع.

وتتضمن الدفعة المقدمة تنازل الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائعها بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية خلال الشهرين المقبلين على دفعتين.