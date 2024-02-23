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إعلان نتائج انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 11:54 م

أُعلنت مساء اليوم الجمعة، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء في الشعب المختلفة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم، عضو النقابة، إن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 700 مهندس ومهندسة، وعدد الأصوات الباطلة 24 صوتا.

وأضاف أن النتيجة أسفرت عن فوز كل من: في شعبة المدني: المهندس إسماعيل حسن، والمهندس أحمد نبيل الكاشف، وفي شعبة العمارة: المهندس محمد عطوة الشوربجي، والمهندس محمود فريد.

وفي شعبة الكهرباء، فاز كل من: المهندس عبد الحميد عبد الله سالم، والمهندس محمد ربيع الشريف، وفي شعبة الميكانيكا: المهندس عمرو الطويل (بالتزكية).


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