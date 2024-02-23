مدرب منتخب السلة يعدد مكاسب الفوز على إفريقيا الوسطى في التصفيات

تحدث الألماني هنريك رودل المدير الفني للمنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة، بعدما حقق المنتخب الفوز على نظيره إفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ ضمن منافسات أولى مباريات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 “الأفرو باسكت“.

وتستضيف مصر منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

قال هنريك رودل: “أن المباراة كانت صعبة كثيرًا، حيث إن منتخب إفريقيا الوسطى لديه العديد من اللاعبين المميزين والموهوبين، ولديهم لاعب أحرز 27 نقطة، ولكن هذه المباراة تعد بداية جيدة للمنتخب المصري“.

وأضاف: “هناك 12 لاعب بقائمة المنتخب المصري، ولا نفكر في الإصابات ومن الطبيعي وجود غيابات ولابد من التعامل معها، وقد قدم اللاعبون أداء جيد ومميز كثيرًا“.

وعن مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار واصل المدير الفني حديثه قائلًا: “نفكر الآن في المباراة القادمة أمام مدغشقر، لأننا نسير خطوة بخطوة“.

واختتم: “لا نركز الآن على أي لاعب خارج القائمة، حيث إن المهم بالنسبة لنا هم الـ 12 لاعب، وسوف نفكر في كيفية مشاركة عبد الرحمن نادر مع الفريق خلال الصيف“.