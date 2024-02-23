قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ بشأن وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان؛ جاء مراعاةً لعدم الإثقال على كاهل المواطنين خلال الشهر المبارك.

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن القرار بصورة مؤقتة خلال رمضان فقط على أن يستكمل لاحقا بعد انقضاء الشهر المبارك، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة للانتهاء من تخفيف الأحمال في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير موارد العملة الصعبة للدولة؛ لتجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك أزمة الطاقة.

وعلى صعيد أخر، أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال قيد التفاوض، لكنه أشار إلى أن المفاوضات تقترب من نهايتها، منوها أن الحكومة تأمل في توقيع الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف أنّه تم التوافق على التفاصيل الرئيسية كافة للاتفاق، بينما لا يزال بعض التفاصيل الجارية مناقشتها، مشيرا إلى إعلان الحكومة عن جميع تفاصيل الاتفاق فور توقيعه.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها اليوم؛ سيتم الإعلان عن تفاصيلها بمجرد توقيعها في القريب العاجل، قائلا إن الحكومة ستعلن عن التفاصيل قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف أن بيان اليوم يهدف إلى طمأنة المواطنين إلى أن الدولة لديها رؤية للتحديات الراهنة، وأن الصفقة ستكون بداية لصفقات استثمارية أخرى ستسهم في توفير العملة الصعبة وتجاوز تلك التحديات.