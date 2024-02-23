رئيس شعبة الذهب: الأسعار الحالية فرصة مناسبة للشراء قبل انتهاء شهر رمضان

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلي يشهد فترة من الاستقرار صاحبها انخفاضات خلال الفترة الماضية.

ورد خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، الانخفاضات إلى تراجع الطلب وزيادة المعروض بالأسواق، مشيرًا إلى عزوف المستهلك عن الشراء بالتزامن مع تراجع مستويات الأسعار خوفًا من حدوث انخفاضات أخرى مقبلة.

وأوضح أن عزوف المواطنين عن الشراء أدى إلى زيادة المعروض من الذهب المتاح للبيع وانخفاض الأسعار.

ونصح «ميلاد» المواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي واستغلال انخفاض الأسعار، مؤكدا أنها هذه فرصة مناسبة للشراء.

وتوقع استمرار الأوضاع الحالية بأسعار الذهب خلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان، وذلك بسبب عودة موسم الدراسة وحلول شهر رمضان المبارك، حيث يزداد اهتمام المواطن بالمواد الغذائية والموسم الرمضاني على حساب شراء الذهب، موضحا أن الطلب على شراء الذهب يبدأ في الظهور في أواخر شهر رمضان.