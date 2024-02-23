توافد المهندسين بالوادى الجديد للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والعامة، حيث توافد المهندسون للتصويت وانتخاب الأعضاء بالشعب المختلفة.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، إن الانتخابات انطلقت وسط إقبال المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالوادى الجديد، للتصويت بالانتخابات التى انطلقت من الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، مؤكدا توفير سبل الراحة للمهندسين لسهولة التصويت.

وأضاف أبو زيد أن انتخابات التجديد النصفي تشمل نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، لانتخاب 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدنى، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، و3 أعضاء بشعبة الكهرباء، حيث يتنافس نحو 14 مرشحا بالنقابة الفرعية للمهندسين بالوادى الجديد.

وأشار إلى أن الإنتخابات في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف نقابة المهندسين، لافتا إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة، حيث تضم المحافظة نحو 1500 مهندس تقريبا، أعضاء الجمعية العمومية، ويتم التصويت على انتخاب المرشحين لمجلس النقابة العامة بالتجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن.