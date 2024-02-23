قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدا في المؤتمر الصحفي على هامش توقيع اتفاقية «صفقة رأس الحكمة» اليوم؛ «وكأنه يعتذر للشعب عن صعوبة الأوضاع التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة أن المواطن المصري يعيش في صعوبات جمة في ظل التحديات الراهنة التي تواجها الدولة، قائلا: «عشنا فترة صعبة، وما زلنا نعيشها ونواجه تحديات كبيرة جدًا وأوضاعنا صعبة جدا؛ لكن بنحارب على كل الجبهات والمواطن لو معاه لقمة بيقسهما مع أي انسان؛ فما بالك بالشعب الفلسطيني».

وأكد «بكري» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده للتغلب على هذه التحديات، معقبا:«كان الله في عون الرئيس السيسي، أوعوا تفتكروا أن الرئيس بيعرف ينام كويس ولا نايم مرتاح البال، ده مهموم 24 ساعة أكثر منك ومني لأن في النهاية هو المسئول عن البلد ويرى معاناة الناس ومشاكلهم».

وأضاف أن الدولة تتعرض لحرب ممنهجة من قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرارها، قائلا:«كان الله في عون الرئيس هيلاقيها من الشمال ولا من الجنوب ولا من الغرب ولا من الشرق، ولا من الفساد ولا من الفاسدين ولا من غلاء الأسعار ولا من تراخي البعض؛ 100 حاجة بتشده».

وشدد «بكري» على أن الرئيس السيسي اتخذ قرارًا صعبًا عندما انحاز للشعب المصري، وكان بإمكانه أن يتخذ موقفًا سلبيًا من الثورة ويبقى وزيرًا للدفاع ، لكنه اختار الوقوف إلى جانب الشعب، قائلا: «عمرنا ما هننصاع للادعاءات والأكاذيب التي نشاهدها من كل ناحية، حرب ممنهجة محصلتش على مصر، كل حروب الجيل الرابع والخامس والسادس شغالة على البلد دي، الله يخرب بيت الفيسبوك وبيت اللي جاب الفيسبوك».