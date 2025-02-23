200 ألف لبناني من البقاع يشاركون في مراسم تشييع حسن نصر الله

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن 200 ألف مواطن من محافظة البقاع توافدوا على مدينة كميل شمعون الرياضية؛ للمشاركة في مراسم تشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأشارت إلى أن أبناء محافظة بعلبك الهرمل يواصلون منذ ساعات الفجر التوجه إلى العاصمة بيروت، في سياراتهم الخاصة أو بواسطة الحافلات المختلفة الأحجام، للمشاركة في تشييع أميني حزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وقد أعدت قيادة حزب الله في منطقة البقاع كل التدابير والإجراءات اللوجستية لإبقاء الطرقات مفتوحة، وتأمين سلامة الوفود التي أصرت على المشاركة في مراسم التشييع رغم حالة الطقس.

وبحسب الوكالة، انتشرت على طول الطريق الدولية الفرق الصحية والإسعافية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية، والمضائف التطوعية لخدمة الناس.

وبدورها تابعت قيادة حركة «أمل» في إقليم البقاع، نشر فرق الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية- مفوضية البقاع على طول الطريق من الهرمل حتى نقطة ضهر البيدر، لخدمة ومتابعة المشاركين في مراسم التشييع، وأقامت المناطق الحركية نقاط متابعة للغاية نفسها.