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أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، التعاقد مع اللاعب التونسي رشاد العرفاوي، جناح الإفريقي التونسي، لمدة موسمين ونصف.

ووقع العرفاوي على التعاقد في جلسة بحضور وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بعد وصوله إلى مصر.

ويبلغ العرفاوي من العمر 28 عاما، وتنقل بين أندية مستقبل سليمان والأولمبي الباجي والترجي، وأخيرا الإفريقي.

وعزز غزل المحلة صفوفه بضم أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قد تعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية على رأسها أحمد ياسين وموسى فراوي ثنائي البنك الأهلي ومحمود وادي مهاجم منتخب فلسطين.