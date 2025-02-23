قال الدكتور سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن «المقاومة الفلسطينية وأهل غزة والضفة الغربية والقدس لديهم الإمكانيات، رغم بساطتها، ليقولوا للعدو الإسرائيلي: كفى تلاعبا وعدم التزام وتضييعا للوقت، والإساءة إلى ما تم الاتفاق عليه».

وتابع خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر» «نحن لا تتمنى عودة الحرب، وتتمنى أن يعيش شعبنا الفلسطيني بأمن وسلام مثل باقي شعوب العالم؛ لكن عدم التزام الاحتلال سيترتب عليه أشياء كثيرة جدًا».

وأضاف: «نحن لسنا ضعفاء، نحن نتحدث بعزة وكرامة، ولن نخشى إلا الله، ونقول للعدو: التزم حتى نلتزم، لكن لن يكون هناك التزام من طرف واحد، وكأن هناك طرفا قويا وآخر ضعيفا».

وشدد أن المقاومة الفلسطينية «تتمنى إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين»، وأن يقف العالم إلى جانب القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.

وأشار إلى أن المقاومة أظهرت التزامها بنصوص الاتفاق كافة، لافتا أنها أطلقت سراح 6 أسرى إسرائيليين بدلا من ثلاثة، السبت؛ كبادرة حسن نية وتأكيد على استمرارها في طريق الاتفاق، ومع ذلك، لا يزال 612 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال لم يتم الإفراج عنهم.

وذكر أنه كان من المقرر أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 465 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، سيتم نقل جزء منهم إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى 95 أسيرًا من أصحاب أحكام المؤبدات العليا وصفقة «وفاء الأحرار» سيتأتون إلى أرض العروبة مصر.

واختتم قائلا: «المقاومة مستعدة أن تقول لهذا العدو: كفى، وإذا قالت المقاومة فعلت، نحن لا نهدد ولا نتوعد، ولكننا نقول للعدو: التزم حتى نلتزم».

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق مع حركة حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عبر منصة «X» :«في ضوء انتهاكات حماس المتكررة ، بما في ذلك الاحتفالات التي تملأ رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض الدعاية تقرر تأخير إطلاق الفلسطينيين الذين تم التخطيط لهم بالأمس حتى يتم ضمان إطلاق الدفعة التالية وبدون الاحتفالات المهينة».

وكان من المقرر الإفراج عن 612 أسيرًا يوم السبت ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تشمل 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى «وفاء الأحرار» -المعاد اعتقالهم- و445 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.