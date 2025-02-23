المملكة المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا

تعتزم المملكة المتحدة الإعلان عن عقوبات جديدة لـ "زيادة الضغط" على روسيا في ذكرى مرور ثلاث سنوات على حرب موسكو لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه سيعلن عن العقوبات التي وصفها بأنها أكبر حزمة تدابير منذ الأيام الأولى للنزاع، وذلك يوم الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية.

وأضاف لامي أن الهدف من هذه العقوبات هو ضرب إيرادات روسيا وإضعاف "الآلة العسكرية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية؟

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين لتحقيق "سلام مستدام وعادل"، لكنه شدد على أنه يجب أن تكون أوكرانيا طرفا في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت مفاوضات لإنهاء النزاع مع روسيا، ولكنها استبعدت كييف من المحادثات.

وسيواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تحديا دقيقا عندما يلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيكون عليه الموازنة بين دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا وضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.