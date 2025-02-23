التنمية المحلية عن قرار مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان: يوفر أجواء مناسبة للمواطنين

استعرض الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل إصدار الوزيرة منال عوض قرارًا رسميًّا بشأن مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذا القرار يأتي استثناءً من المواعيد المعمول بها سابقًا، بهدف توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

وأضاف أنه بموجب القرار تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي يوميًا حتى الساعة 2 صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أنه بموجب القرار، تلتزم الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق في تمام الساعة 10 مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وأشار إلى أن بعض الأنشطة الحيوية مستثناة من هذه المواعيد، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى محلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ولفت إلى أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.