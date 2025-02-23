الرئيس اللبناني يستقبل وفدا إيرانيا بقصر بعبدا

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح اليوم الأحد، وفدًا إيرانيًا برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، وذلك في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، عقد اللقاء بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره اللبناني يوسف رجّي، والسفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني.

وعقد اللقاء قبل نحو ساعة من انطلاق مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله اليوم، بعد خمسة أشهر تقريبا من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتشارك إيران في مراسم التشييع من خلال وفد رسمي مؤلف من 40 ممثلًا من شخصيات سياسية ومسئولين في الدولة.

واغتيل نصر الله يوم 27 سبتمبر الماضي، في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه مع قادة في الحزب.

كما سيتم أيضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين، الذي اغتالته إسرائيل في الثالث من أكتوبر الماضي.