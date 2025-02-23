أبو الغيط والصفدي يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحث معه سبل تفعيل العمل العربي المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، بحث الصفدي وأبو الغيط التحضيرات للقمة العربية الطارئة بداية الشهر المقبل.

وأكّد الجانبان أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، وتعميق التعاون والتنسيق؛ لمواجهة التحديات المشتركة، وخدمة القضايا والمصالح العربية.

وأكّد الصفدي وأبو الغيط ضرورة تكاتف جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.

وشدّدا على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو داخلها، وعلى القدرة على إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها، وعلى أن جمهورية مصر العربية الشقيقة تعمل على خطة لتحقيق ذلك بدعم عربي.

وأكّد الصفدي وأبو الغيط على ضرورة الحؤول دون تدهور الأوضاع بشكل أكبر في الضفة الغربية المحتلة، وعلى ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تهدّد بتفجّر الأوضاع.

وشدد الجانبان على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق حل الدولتين هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.

كما بحث الصفدي وأبو الغيط مستجدّات الأوضاع في سوريا، وأكّدا ضرورة دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق مختلف مكونات الشعب السوري.