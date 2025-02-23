وزير الخارجية: السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر بالنسبة لمصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الدعم المصري الكامل للجانب السوداني وسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، اليوم الأحد، أنه أكد خلال المشاورات الثنائية أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن التهاون في هذا الأمر.

وقال: «نرفض أي دعاوى لتشكيل أي أطر موازية للإطار القائم حاليًا في السودان، ونؤكد الدعم الكامل للخرطوم في تلك الظروف الدقيقة والمحنة».

وأعرب عن ثقته الكاملة في تعافي السودان خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر تعتزم أن يكون لها دور مباشر ورئيسي؛ للمساهمة في بناء السودان الجديد.

وأشار إلى أن «ملف إعادة الإعمار كان حاضرًا وبقوة»، مضيفًا: «اتفقنا على تشكيل فريق عمل مشترك؛ للبدء فورًا في إعداد تصور لإعادة إعمار السودان في ضوء الخبرات العظيمة والمتراكمة للشركات المصرية في هذا الشأن».