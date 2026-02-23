رفع درجة الاستعداد بالمواقع الأثرية في الإسكندرية تزامنا مع نوة الشمس الصغيرة

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع الأثرية التابعة لها، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المدينة نتيجة «نوة الشمس الصغيرة»، وما يصاحبها من أمطار ورياح شديدة.

وأكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، مع تكليف مفتشي الآثار بالمرور الدوري والمستمر على مختلف المواقع لرصد أي تأثيرات محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية حال وجود أي ملاحظات.

وشملت الجولات الميدانية عددًا من المواقع الأثرية الساحلية، في مقدمتها قلعة قايتباي، حيث جرى تفقد الأسوار والبرج الرئيسي والمسجد الأثري والصهريج ومركز الزوار، إلى جانب السراديب المطلة على البحر، للتأكد من سلامة العناصر المعمارية وعدم تأثرها بالأمواج أو سقوط الأمطار.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية أن مشروع الحماية البحرية المقام حول القلعة يسهم في تقليل تأثير الأمواج المرتفعة، مشيرًا إلى أن المتابعة تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على المواقع الأثرية، خاصة خلال موسم النوات الذي تتعرض له الإسكندرية سنويًا.

وأشار إلى أن الحالة العامة للمواقع مستقرة حتى الآن، مع استمرار المتابعة الميدانية تحسبًا لأي مستجدات.