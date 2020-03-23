تونس تمر إلى المرحلة الثالثة من وباء كورونا المستجد

أعلن مدير الرعاية الصحية في تونس اليوم الأحد المرور إلى المرحلة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد مع تصاعد عدد الاصابات.

وقال المدير شكري حمودة للتلفزيون الرسمي إن المعطيات الجديدة تفيد بمرور تونس إلى المرحلة الثالثة مع تحديد أربع مناطق بمثابة بؤر للفيروس، من بينها ثلاثة تحيط بالعاصمة وأخرى في جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد.

وسجلت تونس حتى اليوم 75 اصابة مؤكدة بالفيروس الى جانب اخضاع أكثر من 12 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي.

وأقرت السلطات حجر صحي عام في البلاد بدءا من أمس الأحد وحظر تجوال ليلي بدأ سريانه من الاربعاء الماضي في مسعى للحد من انتشار العدوى بين الولايات.