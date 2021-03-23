رئيس مجلس الأمة الكويتي يشيد بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أشاد رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الیوم الثلاثاء، بالمبادرة التي أعلنت عنھا المملكة العربیة السعودیة لإنھاء الأزمة في الیمن، والتوصل إلى حل سياسي دائم عبر وقف شامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة.



ودعا الغانم - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - كافة الأطراف الیمنیة المعنیة إلى التجاوب بشكل إیجابي مع ھذه المبادرة التي تستھدف وقف نزیف الدم الیمني.



وقال "إن المبادرة السعودیة جاءت في توقیت مھم وعلى كل الأطراف الدولیة والإقلیمیة، حث الأطراف الیمنیة المعنیة على ترجمة تلك المبادرة المھمة على أرض الواقع"، معربا عن أمله في انتهاء الأزمة الیمنیة بما یفضي إلى إنھاء المعاناة الإنسانیة للشعب الیمني الشقیق.