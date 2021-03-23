مدير معهد الاقتصاد الألماني يوجه انتقادات حادة للقيادة السياسية

وجه مدير معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) انتقادات حادة إلى القيادة السياسية في بلاده بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريحات للبث المباشر لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال ميشائيل هوتر مدير المعهد مساء اليوم الاثنين:" أين نحن إذن؟ هل نحن في الأزمة أم نحن في متنزه ترفيهي يفعل فيه كل واحد ما يحلو له".

وأضاف:" إذا كنا في الأزمة، فيجب أن ندخل بتأن في وضع الأزمة في السياسة".

وفي إشارة إلى المشاورات التي تجريها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم حول كيفية المضي قدما في التعامل مع الجائحة، دعا هوتر إلى المزيد من البراجماتية والوحدة في مكافحة الوباء.

وأضاف هوتر أن "القيادة السياسية هي القيادة الخاطئة التي لدينا في البلاد في الوقت الراهن" وطالب بإدارة الأزمة بشكل افضل، وقال:" لقد تعثرنا لأننا نعتقد أنه يجب مناقشة هذا الأمر كثيرا وعدة مرات".