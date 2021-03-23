قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، إن الولايات المتحدة ألغت تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية؛ لأنه يضع حواجز أمام وصول المساعدة الإنسانية للشعب اليمني، وليس السماح بشن هجمات ضد البلدان المجاورة كما يعتقد الحوثيون.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمتلك إمكانية لفرض عقوبات على الحوثيين، لافتًا إلى فرض العقوبات على بعض القادة الحوثيين، منذ 3 أسابيع.

وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة في الضغط على الحوثيين، موضحًا أن آليات الضغط تشمل العقوبات، والتنسيق والتشاور مع الحلفاء في المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية.

وذكر المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية أن الشعب اليمني والسعودية تعرضا لخطر الحوثيين أكثر من الدول الأخرى، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ إجراءات أخرى بشأن جماعة الحوثي، إذا ارتأى لها ذلك مستقبلًا.