أوكرانيا تسجل 11 ألفا و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 وفاة

سجلت أوكرانيا 11 ألفا و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و565 ألفًا و732 شخصًا.

وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إنه "تم تسجيل 11476 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 606 أطفال و357 من العاملين في المجال الطبي".

وأضاف ستيبانوف أنه تم تسجيل 333 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 30 ألفا و431 حالة.

ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء 8044 شخصًا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونًا و268 ألفًا و886 شخصًا.