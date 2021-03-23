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روسيا وأرمينيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري والتقني

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 4:48 م

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأرميني فاجارشاك أروتيونيان، تعزيز التعاون العسكري والتقني.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- أنه تم خلال الاتصال بحث التعاون العسكري والتقني بين البلدين وتنفيذ مهمة حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورني قره باج، كما تم بحث القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن شويجو وأروتونيان قد وقعا -في 21 نوفمبر الماضي في (يريفان)- حزمة من الوثائق التي تنظم أنشطة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ.

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