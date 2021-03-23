«الداخلية العرب» تثمن مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ارتياحها البالغ لنبأ المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي في هذا البلد العزيز، والتي تمثل خطوة متقدمة للتسوية السياسية الشاملة وتعكس جهود المملكة الدؤوبة ومساعيها الخيرة والحميدة في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار والرفاه لأبنائه، ومؤازرة فعالة للجهود الدولية المبذولة في سبيل إنهاء الحرب في هذا البلد العزيز.

وثمنت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، عاليا هذه المبادرة التي تعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحرصهما الدائم على خدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وجهودهما في مجابهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وأدوارهما المشهودة في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء في كافة البلدان العربية، بما يعكس المكانة التي تتبؤها المملكة العربية السعودية اليوم كموئل حكمة للعرب جميعا، فإنها تأمل التعاطي بجدية كبيرة وايجابية بناءة مع مضامين هذه المبادرة التي من شأنها صون دماء اليمنيين وتخفيف معاناتهم وتجنيبهم ويلات الحرب والمحافظة على وحدة واستقرار الجمهورية اليمنية العزيزة.