 نيسان تبطئ وتيرة الإنتاج في أمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية - بوابة الشروق
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نيسان تبطئ وتيرة الإنتاج في أمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 3:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 3:15 ص

 أعلنت شركة نيسان موتور لصناعة السيارات اليوم الاثنين، أنها تقوم حاليا بتعديل عمليات الإنتاج بكل من الولايات المتحدة والمكسيك في امريكا الشمالية وسط تفاقم النقص العالمي في أشباه الموصلات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن مصنع نيسان "سميرنا" بولاية تينيسي إلغاء خط الإنتاج رقم 1 يوم
الجمعة الماضية 19 مارس و اليوم الاثنين 22 مارس على أن يستانف الإنتاج غدا الثلاثاء.

وأعلن مصنع نيسان في كانتون، بولاية ميسيسيبي إلغاء خط الإنتاج رقم 2 اعتبارا من19 مارس وحتى 22 مارس وسيتم استئناف الإنتاج غدا الثلاثاء.

وتم إلغاء الإنتاج في المصنع رقم 1 في أجواسكاليينتس، بالمكسيك حتى غدا الثلاثاء على أن يتم الاستئناف 24بعد غد الأربعاء مارس.

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