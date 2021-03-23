الشرطة الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في ولاية كولورادو إلى 10 قتلى

أفادت مصادر أمنية أمريكية بارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في متجر بمدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية إلى 10 أشخاص على الأقل، بينهم رجل شرطة.

وقالت رئيسة الشرطة ماريس هيرولد - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية الفضائية اليوم الثلاثاء، "نعلم الآن أن هناك عشرة أشخاص قتلوا في مكان الحادث، بما في ذلك أحد ضباط شرطة مدينة بولدر".

وأضافت بينما كانت تنازع دموعها، محاولة عدم البكاء عند الإفصاح عن اسم الشرطي "كان الضابط إيريك تالي الذي انضم إلى قسم الشرطة في 2010، أول من دخل إلى مكان الحادث حيث يتواجد المشتبه به، لكنه أصيب برصاصة قاتلة".

ووصفت هيرولد، تصرفات الضابط تالي بـ "البطولية"، مضيفة "قلبي ينفطر حزنا ونتضامن بشدة مع عائلته، حيث كانت حياته قصيرة للغاية".

ورفضت رئيسة الشرطة الإعلان عن أسماء الضحايا، حتى يتم إخطار عائلاتهم أولا، "قلوبنا منكسرة للغاية من أجل كل العائلات المتأثرة"، معربة عن تعازيها الحارة لهم.

وكانت مصادر قد كشفت - لوسائل الاعلام أمريكية - أن المشتبه به أطلق رصاصة في ساحة اصطفاف السيارات أولا، ثم دخل إلى متجر "كينج سوبرز" في شارع "تيبل ميسا"، مشيرة إلى أنه كان يحمل بندقية طويلة، وأنه أطلق النار على الشرطة فور وصولها إلى مكان الحادث.

وأظهر بث تلفزيوني مباشر، رجلا نصف عار، اقتادته الشرطة بعيدا عن مكان الحادث، مكبل اليدين، كانت ساقه اليمنى ملطخة بالدماء، ويمسكه اثنان من عناصر الشرطة، بينما كان ثالث يوجه سلاحه إلى ظهره.